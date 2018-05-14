Джокович розібрався із Долгополовим у Римі менш ніж за годину

Українець Олександр Долгополов повернувся на корт після тривалої перерви і поступився у першому колі Мастерса в Римі Новаку Джоковичу.

Поєдинок першої ракетки України та титулованого серба тривав 55 хвилин - українець взяв лише чотири гейми - 1:6, 3:6.

Під час матчу Долго вдавалися хороші розіграші, проте Джоко володів перевагою та не давав опоненту розійтися.

Зазначимо, що це була шоста перемога Джоковича у поєдинках із Долгополовим.

Раніше повідомлялося, що Долгополов піднявся на три сходинки у рейтингу ATP.