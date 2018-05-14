Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
52 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.05.2018 18:20
Джокович розібрався із Долгополовим у Римі менш ніж за годину
Українець Олександр Долгополов повернувся на корт після тривалої перерви і поступився у першому колі Мастерса в Римі Новаку Джоковичу.
Поєдинок першої ракетки України та титулованого серба тривав 55 хвилин - українець взяв лише чотири гейми - 1:6, 3:6.
Під час матчу Долго вдавалися хороші розіграші, проте Джоко володів перевагою та не давав опоненту розійтися.
Зазначимо, що це була шоста перемога Джоковича у поєдинках із Долгополовим.
Раніше повідомлялося, що Долгополов піднявся на три сходинки у рейтингу ATP.
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