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14.05.2018  19:44

Долгополов потішив глядачів неймовірним розіграшем у матчі з Джоковичем. ВІДЕО

 Олександр Долгополов (на задньому плані) не зміг переграти Новака Джоковича

Олександр Долгополов повернувся на корт після того, як пропустив місяць через травму руки, зустрівшись із Новаком Джоковичем у першому колі Рима

У матчі проти екс-першої ракетки світу українець виглядав непогано і, незважаючи на поразку 1:6, 3:6, відзначився декількома красивими розіграшами. 

Один із них - у другому сеті - заслуговує на окрему увагу, адже дуже потішив глядачів на центральному корті. 

Пропонуємо вашій увазі відео цього красивого епізоду матчу. 

Нагадаємо, це була шоста перемога Джоковича у поєдинках із Долгополовим. 

Раніше повідомлялося, що Долгополов піднявся на три сходинки у рейтингу ATP.





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