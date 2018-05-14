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448 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.05.2018 19:44
Долгополов потішив глядачів неймовірним розіграшем у матчі з Джоковичем. ВІДЕО
|Олександр Долгополов (на задньому плані) не зміг переграти Новака Джоковича
Олександр Долгополов повернувся на корт після того, як пропустив місяць через травму руки, зустрівшись із Новаком Джоковичем у першому колі Рима.
У матчі проти екс-першої ракетки світу українець виглядав непогано і, незважаючи на поразку 1:6, 3:6, відзначився декількома красивими розіграшами.
Один із них - у другому сеті - заслуговує на окрему увагу, адже дуже потішив глядачів на центральному корті.
Пропонуємо вашій увазі відео цього красивого епізоду матчу.
Every 🐶 has his day!— Tennis TV (@TennisTV) 14 травня 2018 р.
Well played @TheDolgo 👏#ibi18 pic.twitter.com/3vpfsSNDz9
Нагадаємо, це була шоста перемога Джоковича у поєдинках із Долгополовим.
Раніше повідомлялося, що Долгополов піднявся на три сходинки у рейтингу ATP.
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