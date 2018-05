Долгополов потішив глядачів неймовірним розіграшем у матчі з Джоковичем. ВІДЕО

Олександр Долгополов повернувся на корт після того, як пропустив місяць через травму руки, зустрівшись із Новаком Джоковичем у першому колі Рима.

У матчі проти екс-першої ракетки світу українець виглядав непогано і, незважаючи на поразку 1:6, 3:6, відзначився декількома красивими розіграшами.

Один із них - у другому сеті - заслуговує на окрему увагу, адже дуже потішив глядачів на центральному корті.

Пропонуємо вашій увазі відео цього красивого епізоду матчу.

Every 🐶 has his day!



Well played @TheDolgo 👏#ibi18 pic.twitter.com/3vpfsSNDz9