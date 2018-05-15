Світоліна стартувала з перемоги на турнірі у Римі

Еліна Світоліна

У другому колі турніру в Римі українка Еліна Світоліна не відчула проблем з 36-ю ракеткою світу Петрою Мартич.

Як відомо, у попередньому колі Матрич переграла Лесю Цуренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що матч Світоліної в Римі було відкладено через дощ.

Internazionali BNL d’Italia

Premier 5

Жіночий турнір в Римі, Італія

Призовий фонд $3,351,720

Друге коло

Еліна Світоліна (Україна) – Петра Мартич (Хорватія) 6:1, 6:2