Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
448 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 21:51
Світоліна стартувала з перемоги на турнірі у Римі
|Еліна Світоліна
У другому колі турніру в Римі українка Еліна Світоліна не відчула проблем з 36-ю ракеткою світу Петрою Мартич.
Як відомо, у попередньому колі Матрич переграла Лесю Цуренко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що матч Світоліної в Римі було відкладено через дощ.
Internazionali BNL d’Italia
Premier 5
Жіночий турнір в Римі, Італія
Призовий фонд $3,351,720
Друге коло
Еліна Світоліна (Україна) – Петра Мартич (Хорватія) 6:1, 6:2
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