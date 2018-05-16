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16.05.2018  11:31

Костюк розповіла, як проплакала годину через те, що так і не дотиснула 7-му ракетку світу

 Марта Костюк через мить після цього кадру розплачеться у підтрибунному приміщенні/Porsche Tennis WTA

Марта Костюк дуже важко переживала після поразки у другому колі турніру у Штутгарті від 7-ї ракетки світу Каролін Гарсії (1:6, 6:3, 5:7)

Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу UA-Перший. 

"Я вийшла з корту, спустилася вниз у коридор, сіла та прямо там почала ридати. Потім ще десь годину у номері плакала", - розповіла Костюк.

"Мені було дуже важко цей матч переживати. Адже я була дуже близько до успіху", - зізналася 15-річна спортсменка.

Нагадаємо, доля матчу вирішилася у третьому сеті, коли Костюк не впоралася із суперницею в 11-му та 12-му геймах і поступилася 5:7. 

Раніше Костюк відверто пояснила свої невдачі на двох останніх турнірах.





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