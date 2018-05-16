Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
676 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.05.2018 11:31
Костюк розповіла, як проплакала годину через те, що так і не дотиснула 7-му ракетку світу
|Марта Костюк через мить після цього кадру розплачеться у підтрибунному приміщенні/Porsche Tennis WTA
Марта Костюк дуже важко переживала після поразки у другому колі турніру у Штутгарті від 7-ї ракетки світу Каролін Гарсії (1:6, 6:3, 5:7).
Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу UA-Перший.
"Я вийшла з корту, спустилася вниз у коридор, сіла та прямо там почала ридати. Потім ще десь годину у номері плакала", - розповіла Костюк.
"Мені було дуже важко цей матч переживати. Адже я була дуже близько до успіху", - зізналася 15-річна спортсменка.
Нагадаємо, доля матчу вирішилася у третьому сеті, коли Костюк не впоралася із суперницею в 11-му та 12-му геймах і поступилася 5:7.
Раніше Костюк відверто пояснила свої невдачі на двох останніх турнірах.
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