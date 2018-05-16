Відомий український тенісист став менеджером 3-ї ракетки світу. ФОТО

Сергій Бубка-молодший

Український тенісист Сергій Бубка, який недавно завершив кар'єру, став членом команди третьої ракетки світу Саші Звєрєва з Німеччини.

Син знаменитого українського легкоатлета та рекордсмена світу буде співпрацювати із німецьким тенісистом в якості одного із менеджерів.

У минулий вікенд Бубка був присутній у Мадриді, де Звєрєв взяв титул на турнірі серії Masters.

"Справді, я приєднався до команди Саші і буду співпрацювати з його агентом Патрісіо Апеем. Можу сказати, що для мене ця діяльність не нова, так як я також співпрацюю з Іваном Любічечем в їх відносинах з Мартою Костюк", - цитує Бубка btu.org.ua.

Як відомо, Бубка мав непоганий прогрес у рейтингу АТР, проте у 2012 році отримав прикру травму, коли під час вечірки із друзями випав з вікна третього поверху. У підсумку тенісист довго лікувався і так і не спромігся повноцінно повернутися у спорт.

Нагадаємо, Бубка був включений у склад збірної України на недавній матч Кубку Девіса проти Швеції.