Відомий український тенісист став менеджером 3-ї ракетки світу. ФОТО
|Сергій Бубка-молодший
Український тенісист Сергій Бубка, який недавно завершив кар'єру, став членом команди третьої ракетки світу Саші Звєрєва з Німеччини.
Син знаменитого українського легкоатлета та рекордсмена світу буде співпрацювати із німецьким тенісистом в якості одного із менеджерів.
У минулий вікенд Бубка був присутній у Мадриді, де Звєрєв взяв титул на турнірі серії Masters.
"Справді, я приєднався до команди Саші і буду співпрацювати з його агентом Патрісіо Апеем. Можу сказати, що для мене ця діяльність не нова, так як я також співпрацюю з Іваном Любічечем в їх відносинах з Мартою Костюк", - цитує Бубка btu.org.ua.
Як відомо, Бубка мав непоганий прогрес у рейтингу АТР, проте у 2012 році отримав прикру травму, коли під час вечірки із друзями випав з вікна третього поверху. У підсумку тенісист довго лікувався і так і не спромігся повноцінно повернутися у спорт.
Нагадаємо, Бубка був включений у склад збірної України на недавній матч Кубку Девіса проти Швеції.
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