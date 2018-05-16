Плішкова розтрощила ракеткою суддівську вишку після поразки від Марії Саккарі. ВІДЕО

Кароліна Плішкова

Чеська тенісистка Кароліна Плішкова не впоралася з нервами після поразки від Марії Сакаррі на турнірі в Римі.

Спортсменка не потиснула руку арбітру, і злісно розбила вишку, на якій сидів рефері.

Один з вирішальних епізодів трапився в 11-му геймі третього сету: в одному з розіграшів Плішкова влучила в лінію, але суддя зафіксував аут. Чешка довго сперечалася, але рішення не було змінено. Повтор трохи пізніше показав, що вона була права - м'яч влучив у корт.

Нагадаємо, що Світоліна у третьому колі турніру у Римі зіграє проти росіянки.