Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
374 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.05.2018 20:55
Плішкова розтрощила ракеткою суддівську вишку після поразки від Марії Саккарі. ВІДЕО
|Кароліна Плішкова
Чеська тенісистка Кароліна Плішкова не впоралася з нервами після поразки від Марії Сакаррі на турнірі в Римі.
Спортсменка не потиснула руку арбітру, і злісно розбила вишку, на якій сидів рефері.
Один з вирішальних епізодів трапився в 11-му геймі третього сету: в одному з розіграшів Плішкова влучила в лінію, але суддя зафіксував аут. Чешка довго сперечалася, але рішення не було змінено. Повтор трохи пізніше показав, що вона була права - м'яч влучив у корт.
Нагадаємо, що Світоліна у третьому колі турніру у Римі зіграє проти росіянки.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій