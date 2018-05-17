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21 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 10:30
Долгополов пропустить турнір у Женеві
|Олександр Долгополов
Перша ракетка України Олександр Долгополов пропустить турнір ATP в Женеві.
Про причини зняття зі змагань не повідомляється.
Geneva update:— Entry List Updates (@EntryLists) 16 травня 2018 р.
OUT: Kohlschreiber, Dolgopolov
IN: Pospisil, (Baghdatis)
Next: Copil
Як відомо, частину сезону Долгополов пропустив через травму руки.
Також знявся з турніру Філіп Кольшрайбер. Замість них право на участь отримали Вашек Поспишил і Маркос Багдатіс, хоча участь другого поки під питанням.
Раніше була інформація, що Долгополов потішив глядачів неймовірним розіграшем у матчі з Джоковичем.
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