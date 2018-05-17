Долгополов пропустить турнір у Женеві

Олександр Долгополов

Перша ракетка України Олександр Долгополов пропустить турнір ATP в Женеві.

Про причини зняття зі змагань не повідомляється.

Geneva update:

OUT: Kohlschreiber, Dolgopolov

IN: Pospisil, (Baghdatis)

Next: Copil — Entry List Updates (@EntryLists) 16 травня 2018 р.

Як відомо, частину сезону Долгополов пропустив через травму руки.

Також знявся з турніру Філіп Кольшрайбер. Замість них право на участь отримали Вашек Поспишил і Маркос Багдатіс, хоча участь другого поки під питанням.

Раніше була інформація, що Долгополов потішив глядачів неймовірним розіграшем у матчі з Джоковичем.