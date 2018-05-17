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17.05.2018  14:15

Світоліна здобула вольову перемогу над росіянкою та вийшла у чвертьфінал Рима. ВІДЕО

 Еліна Світоліна/Twitter

Українка Еліна Світоліна у третьому колі турніру WTA Premier Mandatorу у Римі здолала росіянку Дар'ю Касаткіну та вийшла у чвертьфінал змагань.

Перша ракетка України, яка вигравала Рим у 2017 році, провалила перший сет, проте далі взяла ситуацію під контроль та здобула вольову перемогу - 0:6, 6:2, 6:3.

В 1/4 фіналу Світоліна зіграє із переможницею пари Марія Саккарі - Ангелік Кербер. 

Internazionali BNL d’Italia

Premier 5

Жіночий турнір в Римі, Італія

Призовий фонд $3,351,720, покриття - ґрунт

Третє коло

17 травня

Еліна Світоліна (Україна) - Дар'я Касаткіна (Росія) - 0:6, 6:2, 6:3





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