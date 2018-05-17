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351 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 14:15
Світоліна здобула вольову перемогу над росіянкою та вийшла у чвертьфінал Рима. ВІДЕО
|Еліна Світоліна/Twitter
Українка Еліна Світоліна у третьому колі турніру WTA Premier Mandatorу у Римі здолала росіянку Дар'ю Касаткіну та вийшла у чвертьфінал змагань.
Перша ракетка України, яка вигравала Рим у 2017 році, провалила перший сет, проте далі взяла ситуацію під контроль та здобула вольову перемогу - 0:6, 6:2, 6:3.
.@ElinaSvitolina moves into the @InteBNLdItalia quarterfinals!— WTA (@WTA) 17 травня 2018 р.
Defeats Daria Kasatkina 0-6, 6-3, 6-2! pic.twitter.com/tZWoY3Ph2l
В 1/4 фіналу Світоліна зіграє із переможницею пари Марія Саккарі - Ангелік Кербер.
Internazionali BNL d’Italia
Premier 5
Жіночий турнір в Римі, Італія
Призовий фонд $3,351,720, покриття - ґрунт
Третє коло
17 травня
Еліна Світоліна (Україна) - Дар'я Касаткіна (Росія) - 0:6, 6:2, 6:3
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