Визначився суперник Світоліної в 1/4 фіналу турніру у Римі

Ангелік Кербер та Еліна Світоліна

Визначилася суперниця Еліни Світоліної по чвертьфіналу турніру WTA Premier Mandatory у Римі.

За вихід у півфінал українка зустрінеться із німкенею Ангелік Кербер.

У поєдинку третього кола та здолала Марію Саккарі із Греції 6:1, 6:1.

Нагадаємо, що у своєму матчі 1/8 фіналу Світоліна спромоглася відігратися у росіянки Дар'ї Касаткіної після проваленого першого сету.

Як відомо, у Римі Світоліна захищає титул, що здобула минулого сезону.

Варто додати, що Світоліна перемагала Кербер у півфіналі турніру у Дубаї у 2018 році.