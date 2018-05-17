Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
319 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 18:16
Визначився суперник Світоліної в 1/4 фіналу турніру у Римі
|Ангелік Кербер та Еліна Світоліна
Визначилася суперниця Еліни Світоліної по чвертьфіналу турніру WTA Premier Mandatory у Римі.
За вихід у півфінал українка зустрінеться із німкенею Ангелік Кербер.
У поєдинку третього кола та здолала Марію Саккарі із Греції 6:1, 6:1.
Нагадаємо, що у своєму матчі 1/8 фіналу Світоліна спромоглася відігратися у росіянки Дар'ї Касаткіної після проваленого першого сету.
Як відомо, у Римі Світоліна захищає титул, що здобула минулого сезону.
Варто додати, що Світоліна перемагала Кербер у півфіналі турніру у Дубаї у 2018 році.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій