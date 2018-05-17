Стало відомо, чим загрожує Світоліній можлива невдача на турнірі у Римі

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна може суттєво втратити позиції у рейтингу WTA у випадку, якщо вона не переможе на турнірі у Римі.

Через те, що їй треба захищати свою перемогу у столиці Італії у минулому році, яка дала українці велику кількість рейтингових очок (710), вона може опуститися на 7-ме місце.

Якщо Світоліна програє Кербер у чвертьфіналі, її випередять Елена Остапенко з Латвії, чешка Кароліна Плішкова та француженка Каролін Гарсія.

Нижче сьомого місця українка не опуститься, проте можлива невдача у Римі примусить її відкласти плани по сходженню на вершину світового рейтингу.

Нагадаємо, у третьому колі Світоліна у боротьбі переграла росіянку Дар'ю Касаткіну.