Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1687 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
17.05.2018  18:44

Стало відомо, чим загрожує Світоліній можлива невдача на турнірі у Римі

 Еліна Світоліна

Еліна Світоліна може суттєво втратити позиції у рейтингу WTA у випадку, якщо вона не переможе на турнірі у Римі.

Через те, що їй треба захищати свою перемогу у столиці Італії у минулому році, яка дала українці велику кількість рейтингових очок (710), вона може опуститися на 7-ме місце.

Якщо Світоліна програє Кербер у чвертьфіналі, її випередять Елена Остапенко з Латвії, чешка Кароліна Плішкова та француженка Каролін Гарсія.

Нижче сьомого місця українка не опуститься, проте можлива невдача у Римі примусить її відкласти плани по сходженню на вершину світового рейтингу. 

Нагадаємо, у третьому колі Світоліна у боротьбі переграла росіянку Дар'ю Касаткіну.





Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
19:59
Футбол. Легенда Шахтаря отримав пропозицію від турецького гранда
19:49
Футбол. Захисник Динамо: Матчі проти Шахтаря - це завжди дербі
19:20
Футбол. На лідера Шахтаря намагаються збити ціну - експерт
18:59
Футбол. Гравець Динамо про дербі із Шахтарем: Звісно є різниця, чи мати два або п'ять очок різниці на фініші
18:44
Теніс. Стало відомо, чим загрожує Світоліній можлива невдача на турнірі у Римі
18:32
Футбол. Бразилець Шахтаря може знову замінити співвітчизника з Ювентуса
18:16
Теніс. Визначився суперник Світоліної в 1/4 фіналу турніру у Римі
17:53
Футбол. Шапаренко: У матчі з Шахтарем усі гравці Динамо хочуть реабілітуватися перед фанатами
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.01.2018

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Еліна Світоліна: український прорив
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!