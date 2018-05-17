Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1687 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 18:44
Стало відомо, чим загрожує Світоліній можлива невдача на турнірі у Римі
|Еліна Світоліна
Еліна Світоліна може суттєво втратити позиції у рейтингу WTA у випадку, якщо вона не переможе на турнірі у Римі.
Через те, що їй треба захищати свою перемогу у столиці Італії у минулому році, яка дала українці велику кількість рейтингових очок (710), вона може опуститися на 7-ме місце.
Якщо Світоліна програє Кербер у чвертьфіналі, її випередять Елена Остапенко з Латвії, чешка Кароліна Плішкова та француженка Каролін Гарсія.
Нижче сьомого місця українка не опуститься, проте можлива невдача у Римі примусить її відкласти плани по сходженню на вершину світового рейтингу.
Нагадаємо, у третьому колі Світоліна у боротьбі переграла росіянку Дар'ю Касаткіну.
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій