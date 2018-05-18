Світоліна - Кербер: відео онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу турніру в Римі

Еліна Світоліна

8-го травня на турнірі в Римі перша ракетка України Еліна Світоліна проведе чвертьфінальний поєдинок проти німкені Анжелік Кербер.

Час початку матчу - 13:00 за Києвом.

Раніше стало відомо, чим загрожує Світоліній можлива невдача на турнірі у Римі.