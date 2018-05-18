Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
147 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 13:59
Світоліна виграла перший сет у Кербер на Internazionali BNL d’Italia. ВІДЕО
|Еліна Світоліна
Еліна Світоліна виграла перший сет 1/4 фіналу в Римі в Анхеліки Кербер 6:4.
Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на нашому сайті.
Four straight games!@ElinaSvitolina claims the first set 6-4! #ibi18 pic.twitter.com/fNlCmwwKWv— WTA (@WTA) 18 травня 2018 р.
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