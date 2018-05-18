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18.05.2018  13:59

Світоліна виграла перший сет у Кербер на Internazionali BNL d’Italia. ВІДЕО

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна виграла перший сет 1/4 фіналу в Римі в Анхеліки Кербер 6:4.

Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на нашому сайті.





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