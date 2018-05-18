Світоліна перемогла Кербер і вийшла в півфінал у Римі. ВІДЕО
|Еліна Світоліна після перемоги над Анхелікою Кербер
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла в півфінал Internazionali BNL d’Italia, перемігши німкеню Анхеліку Кербер 6:4, 6:4.
Гра тривала майже півтори години.
Українка зробила 5 ейсів та всього одну подвійну помилку.
Також у активі Світоліної 5 брейків.
Зазначимо, що ця перемога стала вже 6-ю поспіль звитягою українки над німкенею.
Суперницею Світоліної в півфіналі стане переможниця пари Контавейт - Возняцки.
Нагадаємо, що в третьому колі Світоліна здобула вольову перемогу над Касаткіною.
Internazionali BNL d’Italia
Premier 5
Жіночий турнір в Римі, Італія
Призовий фонд $3,351,720, покриття - ґрунт
1/4 фіналу
18 травня
Еліна Світоліна (Україна) - Анхеліка Кербер - 6:4, 6:4
.@ElinaSvitolina is the first into the @InteBNLdItalia semifinals!— WTA (@WTA) 18 травня 2018 р.
Tops Kerber 6-4, 6-4! pic.twitter.com/WyMWeNdpWL
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