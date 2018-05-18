Світоліна перемогла Кербер і вийшла в півфінал у Римі. ВІДЕО

Еліна Світоліна після перемоги над Анхелікою Кербер



Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла в півфінал Internazionali BNL d’Italia, перемігши німкеню Анхеліку Кербер 6:4, 6:4.

Гра тривала майже півтори години.

Українка зробила 5 ейсів та всього одну подвійну помилку.

Також у активі Світоліної 5 брейків.

Зазначимо, що ця перемога стала вже 6-ю поспіль звитягою українки над німкенею.

Суперницею Світоліної в півфіналі стане переможниця пари Контавейт - Возняцки.

Нагадаємо, що в третьому колі Світоліна здобула вольову перемогу над Касаткіною.

Internazionali BNL d’Italia

Premier 5

Жіночий турнір в Римі, Італія

Призовий фонд $3,351,720, покриття - ґрунт

1/4 фіналу

18 травня

Еліна Світоліна (Україна) - Анхеліка Кербер - 6:4, 6:4