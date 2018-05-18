Світоліна крокує до захисту титулу в Римі: відеоогляд чвертфіналу українки проти Кербер

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено перемогла в чвертфінальному поєдинку в Римі німкеню Анхеліку Кербер 6:4, 6:4.

Раніше повідомлялося, що в разі невиграшу турніру Світоліна може суттєво встрати свої позиції в рейтингу WTA.

До вашої уваги відеоогляд матчу Світоліна - Кербер.