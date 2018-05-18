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205 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 15:58
Світоліна крокує до захисту титулу в Римі: відеоогляд чвертфіналу українки проти Кербер
|Еліна Світоліна
Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено перемогла в чвертфінальному поєдинку в Римі німкеню Анхеліку Кербер 6:4, 6:4.
Раніше повідомлялося, що в разі невиграшу турніру Світоліна може суттєво встрати свої позиції в рейтингу WTA.
До вашої уваги відеоогляд матчу Світоліна - Кербер.
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