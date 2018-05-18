Визначилася суперниця Світоліної у півфіналі турніру у Римі

Еліна Світоліна

Стало відомо, проти кого зіграє українка Еліна Світоліна на турнірі WTA Premier Mandatory у Римі.

За вихід у фінал змагань вона змагатиметься з естонкою Анетт Контавейт з Естонії (№ 26 у рейтингу WTA).

На стадії чвертьфіналу естонка спромоглася перемогти другу ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії - 6:3, 6:1.

Зазначимо, що це буде перша зустріч між суперницями.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Світоліна здолала Ангелік Кербер з Німеччини.