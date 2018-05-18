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18.05.2018  20:22

Визначилася суперниця Світоліної у півфіналі турніру у Римі

 Еліна Світоліна

Стало відомо, проти кого зіграє українка Еліна Світоліна на турнірі WTA Premier Mandatory у Римі.

За вихід у фінал змагань вона змагатиметься з естонкою Анетт Контавейт з Естонії (№ 26 у рейтингу WTA). 

На стадії чвертьфіналу естонка спромоглася перемогти другу ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії - 6:3, 6:1. 

Зазначимо, що це буде перша зустріч між суперницями. 

Нагадаємо, у чвертьфіналі Світоліна здолала Ангелік Кербер з Німеччини





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