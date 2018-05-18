Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
541 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 20:22
Визначилася суперниця Світоліної у півфіналі турніру у Римі
|Еліна Світоліна
Стало відомо, проти кого зіграє українка Еліна Світоліна на турнірі WTA Premier Mandatory у Римі.
За вихід у фінал змагань вона змагатиметься з естонкою Анетт Контавейт з Естонії (№ 26 у рейтингу WTA).
На стадії чвертьфіналу естонка спромоглася перемогти другу ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії - 6:3, 6:1.
Зазначимо, що це буде перша зустріч між суперницями.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Світоліна здолала Ангелік Кербер з Німеччини.
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