Світоліна пробилася в фінал супертурніру у Римі. ВІДЕО
Перша ракетка України Еліна Світоліна в півфінальному матчі Internazionali BNL d’Italia перемогла естонку Анетт Контавейт 6:4, 6:3.
Матч тривав 1 годину 15 хвилин.
Українка подала 3 подачі навиліт і зробила 2 подвійні помилки.
Також у активі Світоліної 4 реалізованих брейк-пойнти з 10.
Нагадаємо, що напередодні Світоліна впевнено здолала Кербер 6:4, 6:4.
Internazionali BNL d’Italia
Premier 5
Жіночий турнір в Римі, Італія
Призовий фонд $3,351,720, покриття - ґрунт
Півфінал
19 травня
Еліна Світоліна (Україна) - Анетт Контавейт - 6:4, 6:3
.@ElinaSvitolina will defend her title tomorrow as she moves on to the @InteBNLdItalia final!— WTA (@WTA) 19 травня 2018 р.
Defeats Kontaveit 6-4, 6-3 pic.twitter.com/Tw8lVfLsxP
Зазначимо, що в разі виграшу турніру в Римі, Світоліна захистить титул, який здобула минулого року.
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