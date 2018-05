Світоліна пробилася в фінал супертурніру у Римі. ВІДЕО

Перша ракетка України Еліна Світоліна в півфінальному матчі Internazionali BNL d’Italia перемогла естонку Анетт Контавейт 6:4, 6:3.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин.

Українка подала 3 подачі навиліт і зробила 2 подвійні помилки.

Також у активі Світоліної 4 реалізованих брейк-пойнти з 10.

Нагадаємо, що напередодні Світоліна впевнено здолала Кербер 6:4, 6:4.

Internazionali BNL d’Italia

Premier 5

Жіночий турнір в Римі, Італія

Призовий фонд $3,351,720, покриття - ґрунт

Півфінал

19 травня

Еліна Світоліна (Україна) - Анетт Контавейт - 6:4, 6:3

.@ElinaSvitolina will defend her title tomorrow as she moves on to the @InteBNLdItalia final!



Defeats Kontaveit 6-4, 6-3 pic.twitter.com/Tw8lVfLsxP