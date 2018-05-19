Світоліна відверто висловилася про вихід у фінал Рима
|Еліна Світоліна
Еліна Світоліна обіцяє продемонструвати свій найкращий теніс у фінальному матчі турніру WTA Premier Mandatory у Римі.
Про це вона заявила після перемоги над естонкою Анетт Контавейт у півфіналі змагань.
Досі я переживаю особливі емоції від виступів у Римі у статусі чинної чемпіонки. Я насолоджуюся цим і, сподіваюся, завтра зможу показати свою найкращу гру. Буде новий день і нове випробування", - сказала українка.
"Я тішуся від того, як впоралася із тиском сьогодні і протягом усього тижня. Я знаю, що на мене чекає ще один матч і завтра я спробую показати усе, на що здатна. У цьому році я стала сильнішою, ви можете це побачити на корті. Від першого матчу і до фіналу моя підготовка залишається тією ж. Суперниця у фіналі? Було б цікаво зіграти з Марією Шараповою. У будь-якому випадку для мене важливо показувати свою гру", - цитує Світоліна btu.org.ua.
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