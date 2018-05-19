Визначилася суперниця Світоліної по фіналу супертурніру у Римі

Симона Халеп та Еліна Світоліна у Римі в 2017 році

Стало відомо, проти кого Еліна Світоліна зіграє у фіналі турніру WTA Premier Mandatory у Римі.

У напруженому півфінальному поєдинку росіянка Марія Шарапова поступилася першій ракетці світу Симоні Халеп.

Саме проти румунки зіграє Світоліна у вирішальному поєдинку турніру - як і рік тому, коли українка здобула титул у столиці Італії.

Тоді, нагадаємо, Світоліна обіграла Халеп у трисетовому поєдинку - 4:6, 7:5, 6:1.

Як відомо, Світоліна обіграла у півфіналі турніру естонську тенісистку у двох сетах.