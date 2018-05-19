Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
474 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 20:58
Визначилася суперниця Світоліної по фіналу супертурніру у Римі
|Симона Халеп та Еліна Світоліна у Римі в 2017 році
Стало відомо, проти кого Еліна Світоліна зіграє у фіналі турніру WTA Premier Mandatory у Римі.
У напруженому півфінальному поєдинку росіянка Марія Шарапова поступилася першій ракетці світу Симоні Халеп.
Саме проти румунки зіграє Світоліна у вирішальному поєдинку турніру - як і рік тому, коли українка здобула титул у столиці Італії.
Тоді, нагадаємо, Світоліна обіграла Халеп у трисетовому поєдинку - 4:6, 7:5, 6:1.
Як відомо, Світоліна обіграла у півфіналі турніру естонську тенісистку у двох сетах.
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