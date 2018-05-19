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19.05.2018  20:58

Визначилася суперниця Світоліної по фіналу супертурніру у Римі

 Симона Халеп та Еліна Світоліна у Римі в 2017 році

Стало відомо, проти кого Еліна Світоліна зіграє у фіналі турніру WTA Premier Mandatory у Римі. 

У напруженому півфінальному поєдинку росіянка Марія Шарапова поступилася першій ракетці світу Симоні Халеп. 

Саме проти румунки зіграє Світоліна у вирішальному поєдинку турніру - як і рік тому, коли українка здобула титул у столиці Італії. 

Тоді, нагадаємо, Світоліна обіграла Халеп у трисетовому поєдинку - 4:6, 7:5, 6:1

Як відомо, Світоліна обіграла у півфіналі турніру естонську тенісистку у двох сетах.





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