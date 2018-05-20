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20.05.2018  13:35

Світоліна - Халеп: де дивитися фінал турніру в Римі

Еліна Світоліна

20-го травня Еліна Світоліна в фіналі Internazionali BNL d’Italia зіграє проти Сімони Халеп.

Початок гри о 14:00 за київським часом.

Подивитися поєдинок можна за цим посиланням.

Як відомо, Світоліна обіграла у півфіналі турніру естонську тенісистку у двох сетах.





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