Світоліна - Халеп: де дивитися фінал турніру в Римі

Еліна Світоліна

20-го травня Еліна Світоліна в фіналі Internazionali BNL d’Italia зіграє проти Сімони Халеп.

Початок гри о 14:00 за київським часом.

Подивитися поєдинок можна за цим посиланням.

Як відомо, Світоліна обіграла у півфіналі турніру естонську тенісистку у двох сетах.