Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
532 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 13:35
Світоліна - Халеп: де дивитися фінал турніру в Римі
|Еліна Світоліна
20-го травня Еліна Світоліна в фіналі Internazionali BNL d’Italia зіграє проти Сімони Халеп.
Початок гри о 14:00 за київським часом.
Подивитися поєдинок можна за цим посиланням.
Як відомо, Світоліна обіграла у півфіналі турніру естонську тенісистку у двох сетах.
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