Як Світоліна декласувала першу ракетку світу в Римі. ВІДЕО

Еліна Світоліна



Перша ракетка України Еліна Світоліна, перемігши в фіналі Internazionali BNL d’Italia першу ракетку світу Симону Халеп, захистила титул, який виграла минулоріч.

До вашої уваги відеоогляд яскравої перемоги українки на ґрунтових кортах у Вічному місті.