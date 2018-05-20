Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
718 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 18:17
Світоліна "знищувач" перших ракеток світу: унікальне досягнення української прими
|Еліна Світоліна
Перша ракетка України розгромила в фіналі турніру в Римі першу ракетку світу Симону Халеп (6:0, 6:4).
Ця звитяга стала шостою поспіль перемогою українки над першими ракетками світу.
Починаючи з серпня 2016 року, Світоліна один раз обіграла Серену Вільямс, двічі - Халеп, тричі - Анхеліку Кербер.
За кількістю перемог над №1 з діючих тенісисток Світоліну обходять тільки Серена (16), Вінус Вільямс (14), Марія Шарапова та Свєтлана Кузнєцова (по 7).
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