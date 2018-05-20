Світоліна "знищувач" перших ракеток світу: унікальне досягнення української прими

Еліна Світоліна

Перша ракетка України розгромила в фіналі турніру в Римі першу ракетку світу Симону Халеп (6:0, 6:4).

Ця звитяга стала шостою поспіль перемогою українки над першими ракетками світу.

Починаючи з серпня 2016 року, Світоліна один раз обіграла Серену Вільямс, двічі - Халеп, тричі - Анхеліку Кербер.



За кількістю перемог над №1 з діючих тенісисток Світоліну обходять тільки Серена (16), Вінус Вільямс (14), Марія Шарапова та Свєтлана Кузнєцова (по 7).