Світоліна: Захистити титул - це неймовірно

Еліна Світоліна

Друга поспіль перемога Еліни Світоліної на турнірі в Римі є надзвичайно особливою для українки.

Про це сказала сама тенісистка офіційному сайту WTA.

"Це неймовірно, що мені вдалося повернутися в Рим і захистити свій титул. Це щось особливе для мене", - заявила прима українського тенісу.

"Звичайно, я хочу привітати Симону Халеп з відмінною тижнем, з хорошим тенісом і бажаю їй успіху на Ролан Гаррос", - сказала тенісистка.

"Спасибі всім фанатам, які роблять цей турнір особливим", - цитує Світоліну Трибуна.

Раніше повідомлялося про унікальне досягнення Світоліної.