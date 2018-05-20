Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
382 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 18:56
Світоліна: Захистити титул - це неймовірно
|Еліна Світоліна
Друга поспіль перемога Еліни Світоліної на турнірі в Римі є надзвичайно особливою для українки.
Про це сказала сама тенісистка офіційному сайту WTA.
"Це неймовірно, що мені вдалося повернутися в Рим і захистити свій титул. Це щось особливе для мене", - заявила прима українського тенісу.
"Звичайно, я хочу привітати Симону Халеп з відмінною тижнем, з хорошим тенісом і бажаю їй успіху на Ролан Гаррос", - сказала тенісистка.
"Спасибі всім фанатам, які роблять цей турнір особливим", - цитує Світоліну Трибуна.
Раніше повідомлялося про унікальне досягнення Світоліної.
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