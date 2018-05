Італійський футбольний гранд привітав Світоліну з перемогою в Internazionali BNL d’Italia

Італійський футбольний клуб Рома привітав українку Еліну Світоліну з перемогою в Internazionali BNL d’Italia.

Відповідна публікація з'явилися в офіційному twitter вовків.

"Зустріти Франческо Тотті на початку тижня - і виграти турнір в кінці нього! Вітаємо із захистом титулу, Еліна", - написано в публікації.

Meet @Totti 👑 at the start of the week - and win the @InteBNLdItalia at the end of it!



Congratulations on retaining your title, @ElinaSvitolina! 🇮🇹🏆🇺🇦

#ASRoma #ibi18 #WTA pic.twitter.com/eUuGAowXLv