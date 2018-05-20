Італійський футбольний гранд привітав Світоліну з перемогою в Internazionali BNL d’Italia

Еліна Світоліна



Італійський футбольний клуб Рома привітав українку Еліну Світоліну з перемогою в Internazionali BNL d’Italia.

Відповідна публікація з'явилися в офіційному twitter вовків.

"Зустріти Франческо Тотті на початку тижня - і виграти турнір в кінці нього! Вітаємо із захистом титулу, Еліна", - написано в публікації.

Нагадаємо, що Світоліна відзначилася видатним досягненням, вигравши турнір в Римі.