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368 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 22:22
Італійський футбольний гранд привітав Світоліну з перемогою в Internazionali BNL d’Italia
|Еліна Світоліна
Італійський футбольний клуб Рома привітав українку Еліну Світоліну з перемогою в Internazionali BNL d’Italia.
Відповідна публікація з'явилися в офіційному twitter вовків.
"Зустріти Франческо Тотті на початку тижня - і виграти турнір в кінці нього! Вітаємо із захистом титулу, Еліна", - написано в публікації.
Meet @Totti 👑 at the start of the week - and win the @InteBNLdItalia at the end of it!— AS Roma English (@ASRomaEN) 20 травня 2018 р.
Congratulations on retaining your title, @ElinaSvitolina! 🇮🇹🏆🇺🇦
#ASRoma #ibi18 #WTA pic.twitter.com/eUuGAowXLv
Нагадаємо, що Світоліна відзначилася видатним досягненням, вигравши турнір в Римі.
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