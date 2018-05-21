Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
119 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 02:08
Батьківщина понад усе: Світоліна відсвяткувала перемогу в Римі з українським прапором. ФОТО
Перша ракетка України Еліна Світоліна, перемігши першу ракетку світку Симону Халеп в фіналі римського турніру, прогулялася Вічним місом зі стягом України.
Раніше Чемпіон писав про те, що Світоліна встановила унікальне досягнення, вигравши 8 фіналів поспіль.
Також повідомлялося, що перша ракетка України вшосте поспіль перемогла першу ракетку світу.
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