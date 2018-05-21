Батьківщина понад усе: Світоліна відсвяткувала перемогу в Римі з українським прапором. ФОТО

Перша ракетка України Еліна Світоліна, перемігши першу ракетку світку Симону Халеп в фіналі римського турніру, прогулялася Вічним місом зі стягом України.

Раніше Чемпіон писав про те, що Світоліна встановила унікальне досягнення, вигравши 8 фіналів поспіль.

Також повідомлялося, що перша ракетка України вшосте поспіль перемогла першу ракетку світу.