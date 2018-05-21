Стаховський покращив свою позицію в рейтингу ATP
|Сергій Стаховський
Перша ракетка України Олександр Долгополов залишився на 54-му рядку оновленого рейтингу АТР.
Інший українець Сергій Стаховський піднявся на одну позицію.
Як відомо, Стаховський на початку травня програв у першому колі на турнірі в Чехії.
Рейтинг АТР
Станом на 21 травня
1 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) 8770
2 (1). Роджер Федерер (Швейцарія) 8670
3 (3). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) 5615
4 (5). Марін Чилич (Хорватія) 4950
5 (4). Грігор Дімітров (Болгарія) 4870
6 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) 4450
7 (7). Кевін Андерсон (ПАР) 3635
8 (8). Домінік Тім (Австрія) 3195
9 (10). Давід Гоффен (Бельгія) 3020
10 (9). Джон Ізнер (США) 2955
...
54 (54). Олександр Долгополов (Україна) 950
129 (130). Сергій Стаховський (Україна) 433
272 (272). Ілля Марченко (Україна) 196
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