Стаховський покращив свою позицію в рейтингу ATP

Сергій Стаховський

Перша ракетка України Олександр Долгополов залишився на 54-му рядку оновленого рейтингу АТР.

Інший українець Сергій Стаховський піднявся на одну позицію.

Як відомо, Стаховський на початку травня програв у першому колі на турнірі в Чехії.

Рейтинг АТР

Станом на 21 травня

1 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) 8770

2 (1). Роджер Федерер (Швейцарія) 8670

3 (3). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) 5615

4 (5). Марін Чилич (Хорватія) 4950

5 (4). Грігор Дімітров (Болгарія) 4870

6 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) 4450

7 (7). Кевін Андерсон (ПАР) 3635

8 (8). Домінік Тім (Австрія) 3195

9 (10). Давід Гоффен (Бельгія) 3020

10 (9). Джон Ізнер (США) 2955

...

54 (54). Олександр Долгополов (Україна) 950

129 (130). Сергій Стаховський (Україна) 433

272 (272). Ілля Марченко (Україна) 196