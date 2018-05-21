Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
26 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
21.05.2018  12:38

Стаховський покращив свою позицію в рейтингу ATP

Сергій Стаховський

Перша ракетка України Олександр Долгополов залишився на 54-му рядку оновленого рейтингу АТР.

Інший українець Сергій Стаховський піднявся на одну позицію.

Як відомо, Стаховський на початку травня програв у першому колі на турнірі в Чехії.

Рейтинг АТР

Станом на 21 травня

1 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) 8770
2 (1). Роджер Федерер (Швейцарія) 8670
3 (3). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) 5615
4 (5). Марін Чилич (Хорватія) 4950
5 (4). Грігор Дімітров (Болгарія) 4870
6 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) 4450
7 (7). Кевін Андерсон (ПАР) 3635
8 (8). Домінік Тім (Австрія) 3195
9 (10). Давід Гоффен (Бельгія) 3020
10 (9). Джон Ізнер (США) 2955

...

54 (54). Олександр Долгополов (Україна) 950
129 (130). Сергій Стаховський (Україна) 433
272 (272). Ілля Марченко (Україна) 196





Читай також
Долгополов і Стаховський втратили по одній позиції в рейтингу ATP
Стаховський програв у першому колі на турнірі в Чехії
Стаховський не зміг подолати кваліфікацію на турнірі в Будапешті
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
13:08
Футбол. Шахтар практично підписав Кайоде
12:49
Футбол. ФК Львів виступатиме в УПЛ замість Вереса?
12:38
Теніс. Стаховський покращив свою позицію в рейтингу ATP
12:19
Футбол. Нападник Ворскли став найкращим в 32-му турі УПЛ
11:51
Футбол. Рибалка повертається в Динамо
11:36
Хокей. Збірна України опустилася на 24-е місце в рейтингу IIHF
11:12
Футбол. У Ворсклі розповіли, коли погасять борги перед гравцями
10:55
Футбол. Ахметов розповів, як відмовився продати Фреда за 50 мільйонів
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.01.2018

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Еліна Світоліна: український прорив
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!