Костюк показала відео з тренування перед дебютом на Ролан Гаррос

Марта Костюк

Марта Костюк, яка провела декілька днів у рідному Києві, готуючись до ігор кваліфікації Ролан Гаррос, вже прибула у столицю Франції.

Про це говорить відео, яке вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На ньому 15-річна тенісистка показала своє тренування на кортах знаменитого тенісного центру у Парижі.

"Ролан Гаррос-2018. Задоволений татко", - підписала відео Костюк, коментуючи реакцію свого батька на її удар.

Нагадаємо, Марта Костюк гратиме у кваліфікації Ролан Гаррос. Це буде її другий старт у сезоні на турнірах серії Grand Slam.

Раніше стало відомо, що у оновленому рейтингу WTA Костюк опустилася на 12 сходинок.

Також Костюк зізналася, що у неї були прояви зіркової хвороби під час недавніх матчів.