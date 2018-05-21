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21.05.2018  16:15

Костюк показала відео з тренування перед дебютом на Ролан Гаррос

 Марта Костюк

Марта Костюк, яка провела декілька днів у рідному Києві, готуючись до ігор кваліфікації Ролан Гаррос, вже прибула у столицю Франції. 

Про це говорить відео, яке вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На ньому 15-річна тенісистка показала своє тренування на кортах знаменитого тенісного центру у Парижі. 

"Ролан Гаррос-2018. Задоволений татко", - підписала відео Костюк, коментуючи реакцію свого батька на її удар. 

RG2018🖤 #satisfieddad

Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta) 21 Май 2018 в 4:03 PDT

Нагадаємо, Марта Костюк гратиме у кваліфікації Ролан Гаррос. Це буде її другий старт у сезоні на турнірах серії Grand Slam. 

Раніше стало відомо, що у оновленому рейтингу WTA Костюк опустилася на 12 сходинок.

Також Костюк зізналася, що у неї були прояви зіркової хвороби під час недавніх матчів.





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