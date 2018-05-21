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39 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 16:15
Костюк показала відео з тренування перед дебютом на Ролан Гаррос
|Марта Костюк
Марта Костюк, яка провела декілька днів у рідному Києві, готуючись до ігор кваліфікації Ролан Гаррос, вже прибула у столицю Франції.
Про це говорить відео, яке вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
На ньому 15-річна тенісистка показала своє тренування на кортах знаменитого тенісного центру у Парижі.
"Ролан Гаррос-2018. Задоволений татко", - підписала відео Костюк, коментуючи реакцію свого батька на її удар.
Нагадаємо, Марта Костюк гратиме у кваліфікації Ролан Гаррос. Це буде її другий старт у сезоні на турнірах серії Grand Slam.
Раніше стало відомо, що у оновленому рейтингу WTA Костюк опустилася на 12 сходинок.
Також Костюк зізналася, що у неї були прояви зіркової хвороби під час недавніх матчів.
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