Українське представництво у кваліфікації Ролан Гаррос зменшилося на одного гравця

Ілля Марченко

Українець Ілля Марченко поступився на старті кваліфікаційного турніру Відкритої першості Франції.

У першому колі кваліфайну третій тенісист національного рейтингу програв болівійцю Юго Дельєну 4:6, 2:6.

Матч тривав годину та 18 хвилин.

Варто зазначити, що поєдинок у Парижі став для Марченка першим у 2018 році - першу половину сезону тенісист пропустив через травму - під час відновлення після пошкодження стопи він травмував плече та наприкінці січня був змушений лягти на операційний стіл.

Зазначимо, що у кваліфікації Ролан Гаррос від України мало зіграти декілька тенісистів. У чоловічому турнірі крім Марченка це мав бути Сергій Стаховський, а у жіночому заявлені Марта Костюк, Катерина Завацька та Даяна Ястремська.

Також стало відомо, що Еліна Світоліна є одним із фаворитів Rolan Garros.