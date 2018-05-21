Українське представництво у кваліфікації Ролан Гаррос зменшилося на одного гравця
|Ілля Марченко
Українець Ілля Марченко поступився на старті кваліфікаційного турніру Відкритої першості Франції.
У першому колі кваліфайну третій тенісист національного рейтингу програв болівійцю Юго Дельєну 4:6, 2:6.
Матч тривав годину та 18 хвилин.
Варто зазначити, що поєдинок у Парижі став для Марченка першим у 2018 році - першу половину сезону тенісист пропустив через травму - під час відновлення після пошкодження стопи він травмував плече та наприкінці січня був змушений лягти на операційний стіл.
Зазначимо, що у кваліфікації Ролан Гаррос від України мало зіграти декілька тенісистів. У чоловічому турнірі крім Марченка це мав бути Сергій Стаховський, а у жіночому заявлені Марта Костюк, Катерина Завацька та Даяна Ястремська.
Також стало відомо, що Еліна Світоліна є одним із фаворитів Rolan Garros.
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