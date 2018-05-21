Третя та четверта ракетки України перед Roland Garros візьмуть участь у турнірі в Німеччині

Катерина Бондаренко та Катерина Козлова

Третя та четверта ракетки України Катерина Козлова та Катерина Бондаренко стартують на турніру WTA у Нюрнбергу.

22 травня обидві тенісистки вийдуть на старт змагань.

Так, Бондаренко зіграє проти американки Гетер Вотсон. Матч розпочнеться о 12:00.

Одразу по закінченню цього протистояння відбудеться зустріч Козлової із парагвайкою Веронікою Сепеде-Ройг.

Нагадаємо, обидві тенісистки у квітні отримали травми та досі відновлювалися від пошкоджень.

Також стало відомо, які місця посідають Козлова та Бондаренко в оновленому рейтингу WTA.

Як відомо, Козлова та Бондаренко стартуватимуть в основній сітці Roland Garros.