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154 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 19:25
Третя та четверта ракетки України перед Roland Garros візьмуть участь у турнірі в Німеччині
|Катерина Бондаренко та Катерина Козлова
Третя та четверта ракетки України Катерина Козлова та Катерина Бондаренко стартують на турніру WTA у Нюрнбергу.
22 травня обидві тенісистки вийдуть на старт змагань.
Так, Бондаренко зіграє проти американки Гетер Вотсон. Матч розпочнеться о 12:00.
Одразу по закінченню цього протистояння відбудеться зустріч Козлової із парагвайкою Веронікою Сепеде-Ройг.
Нагадаємо, обидві тенісистки у квітні отримали травми та досі відновлювалися від пошкоджень.
Також стало відомо, які місця посідають Козлова та Бондаренко в оновленому рейтингу WTA.
Як відомо, Козлова та Бондаренко стартуватимуть в основній сітці Roland Garros.
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