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21.05.2018  22:59

Стаховський перервав серію невдач із п'яти поразок, вийшовши у друге коло кваліфікації Roland Garros

 Сергій Стаховський

Сергій Стаховський здолав Єгора Гєрасімова з Білорусі у першому колі кваліфікації Roland Garros. 

Поєдинок затягнувся на три сети - 6:3, 1:6, 7:6 (4). 

Зазначимо, що це була перша перемога Стаховського після 5 поразок на різних турнірах. В останнє Стах перемагав у середині квітня. 

У другому колі Стах зустрінеться із французом Константом Летьєном, який займає 216 рядок у рейтингу АТР. Гра відбудеться у середу 23 травня. 

Раніше повідомлоялося, що у першому колі кваліфікації Відкритої першості Франції невдало зіграв українець Ілля Марченко програв болівійцю.  





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