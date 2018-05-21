Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
79 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 22:59
Стаховський перервав серію невдач із п'яти поразок, вийшовши у друге коло кваліфікації Roland Garros
|Сергій Стаховський
Сергій Стаховський здолав Єгора Гєрасімова з Білорусі у першому колі кваліфікації Roland Garros.
Поєдинок затягнувся на три сети - 6:3, 1:6, 7:6 (4).
Зазначимо, що це була перша перемога Стаховського після 5 поразок на різних турнірах. В останнє Стах перемагав у середині квітня.
У другому колі Стах зустрінеться із французом Константом Летьєном, який займає 216 рядок у рейтингу АТР. Гра відбудеться у середу 23 травня.
Раніше повідомлоялося, що у першому колі кваліфікації Відкритої першості Франції невдало зіграв українець Ілля Марченко програв болівійцю.
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