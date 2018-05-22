Костюк вийшла в друге коло кваліфікації на Ролан Гаррос

Марта Костюк

Юна киянка Марта Костюк упішно подолала перше коло кваліфікації Roland Garros 2018, перемігши японку Ері Ходзумі 6:4, 4:6, 6:4.

Супернецею українки в другому колі стане італійка Мартіна Тревізан.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовой фонд – € 14 812 000

Ґрунт, одиночний розряд

Кваліфікація

Перше коло

22 травня

Жінки

Марта Костюк - Ері Ходзумі 6:4, 4:6, 6:4

Нагадаємо, що інша українка Еліна Світоліна захистила титул у Римі.