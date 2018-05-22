Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
274 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 16:47
Костюк вийшла в друге коло кваліфікації на Ролан Гаррос
|Марта Костюк
Юна киянка Марта Костюк упішно подолала перше коло кваліфікації Roland Garros 2018, перемігши японку Ері Ходзумі 6:4, 4:6, 6:4.
Супернецею українки в другому колі стане італійка Мартіна Тревізан.
Roland Garros
Париж, Франція
Призовой фонд – € 14 812 000
Ґрунт, одиночний розряд
Кваліфікація
Перше коло
22 травня
Жінки
Марта Костюк - Ері Ходзумі 6:4, 4:6, 6:4
Нагадаємо, що інша українка Еліна Світоліна захистила титул у Римі.
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