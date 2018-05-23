Українка пройшла перший раунд кваліфікації Roland Garros

Ангеліна Калініна

Українка Ангеліна Калініна успішно подолала перший раунд кваліфікаційного турніру Відкритої першості Франції.

У Парижі 21-річна тенісистка з Херсонщини виграла у американки Даніель Лао - 6:2, 6:1.

У другому колі Калініна зустрінеться з представницею Чехії Барбарою Крейчіковою (рейтинг WTA - 141). У 2013 році дівчата провели перший очний поєдинок на змаганнях в Італії, де Крейчікова зуміла перемогти тоді ще зовсім юну українку.

Нагадаємо, що у друге коло кваліфайну Roland Garros вийшла Марта Костюк.