Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
247 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 19:21
Українка пройшла перший раунд кваліфікації Roland Garros
|Ангеліна Калініна
Українка Ангеліна Калініна успішно подолала перший раунд кваліфікаційного турніру Відкритої першості Франції.
У Парижі 21-річна тенісистка з Херсонщини виграла у американки Даніель Лао - 6:2, 6:1.
У другому колі Калініна зустрінеться з представницею Чехії Барбарою Крейчіковою (рейтинг WTA - 141). У 2013 році дівчата провели перший очний поєдинок на змаганнях в Італії, де Крейчікова зуміла перемогти тоді ще зовсім юну українку.
Нагадаємо, що у друге коло кваліфайну Roland Garros вийшла Марта Костюк.
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