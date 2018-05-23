Мене вже давно списали: Стаховський емоційно висловився про вихід у фінал кваліфікації Roland Garros
|Сергій Стаховський/XSport
Український тенісист Сергій Стаховський готовий дати бій у фіналі кваліфікації Відкритої першості Франції, куди він потрапив після важкої перемогу у другому раунді.
Про це Стах заявив в інтерв'ю XSport.
"Мене вже давно все списують, але я здаватися не збираюся. У першому матчі я взагалі не був упевнений, завершу я його. Сьогодні ж я був упевнений, що я дограю до кінця", - каже друга ракетка України.
"Нехай я і не відчував себе на сто відсотків, але знав, що можу зіграти нормально. На жаль, другий матч вийшов трохи довше і трохи складніше першого, але я все ж сподіваюся, що мій стан до завтрашнього фіналу буде бойовим. Ми разом тренувалися (із суперником по вирішальному матчу білорусом Іллєю Івашком - ред.), я знаю, як він грає. З одним білорусом вже грали, завтра будемо думати, що робити з іншим", - додав Стаховський.
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