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23.05.2018  23:54

Українка про вдалий матч на Roland Garros: Суперниця била геть несильно

 Ангеліна Калініна/XSport

Ангеліні Калініній вдалося продемонструвати хороший теніс у виграному матчі першого раунду кваліфікації Roland Garros.

Про те, що їй допомогло перемогти американку Даніель Лао у двох сетах, Калініна розповіла у післяматчевому інтерв'ю.

"Перш за все, позначалося те, що ми тільки почали турнір. Напевно ми обидві нервували на старті. Та й особливості жіночого тенісу такі, що приймати легше, ніж подавати. Ось ми так і почали - кожна з двох брейків. Потім я вже почала тримати свою подачу краще", - каже Калініна.

"Суперниці сьогодні нічим було крити, м'ячі від неї летіли дуже слабо. Словом, мені було неважко проти неї", - цитує українку XSport.

Нагадаємо, що у друге коло кваліфайну Roland Garros вийшла Марта Костюк.





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