Стало відомо, за якої умови Світоліна може очолити рейтинг WTA вже після Ролан Гаррос

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна може вперше в кар'єрі очолити рейтинг WTA.

Для цього їй потрібно перемогти на Ролан Гаррос. При цьому, нинішній першій ракетці світу Сімоні Халеп потрібно не вийти в фінал, а другий ракетці Каролін Возняцкі вилетіти до півфіналу.

Зараз українка займає 4-у позицію в рейтингу WTA.

Як відомо, раніше букмекери дали прогноз на виступ українки на Ролан Гаррос.