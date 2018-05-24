Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
626 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
24.05.2018  11:52

Стало відомо, за якої умови Світоліна може очолити рейтинг WTA вже після Ролан Гаррос

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна може вперше в кар'єрі очолити рейтинг WTA.

Для цього їй потрібно перемогти на Ролан Гаррос. При цьому, нинішній першій ракетці світу Сімоні Халеп потрібно не вийти в фінал, а другий ракетці Каролін Возняцкі вилетіти до півфіналу.

Зараз українка займає 4-у позицію в рейтингу WTA.

Як відомо, раніше букмекери дали прогноз на виступ українки на Ролан Гаррос.





Читай також
Світоліна зберегла четверту сходинку в рейтингу WTA
Батьківщина понад усе: Світоліна відсвяткувала перемогу в Римі з українським прапором. ФОТО
Світоліна: Захистити титул - це неймовірно
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
14:39
Теніс. Костюк відреагувала на прикру невдачу на Ролан Гаррос. ФОТО
14:15
Хокей. Клуби розпочали подачу заявок на участь у першості УХЛ-2018/19
13:56
Бокс. Усик - Гассієв: названо міста, де може відбутися супербій
13:16
Футбол. Срна про перехід в ПАОК: Я ні з ким нічого не підписував
13:04
Футбол. Легендарний німець може стати спортивним директором Челсі
12:52
Теніс. Костюк завершила свій виступ на Ролан Гаррос
12:38
Футбол. Півзахисник збірної України зацікавив міланський клуб
12:17
Футбол. Ето'О може продовжити кар'єру в Італії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.01.2018

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Еліна Світоліна: український прорив
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!