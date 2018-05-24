Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
255 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 12:52
Костюк завершила свій виступ на Ролан Гаррос
|Марта Костюк
15-річна українка Марта Костюк програла 185-й ракетці світу Мартіні Тревісан з Італії в другому колі кваліфікації Ролан Гаррос.
Як відомо, Костюк подолала перше коло кваліфікації, перемігши японку Ері Ходзумі.
Roland Garros
Париж, Франція
Призовой фонд – € 14 812 000
Ґрунт, одиночний розряд
Кваліфікація
Перше коло
22 травня
Мартіна Тревісан (Италія) - Марта Костюк (Україна) 6:3, 6:3
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