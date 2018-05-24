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24.05.2018  14:39

Костюк відреагувала на прикру невдачу на Ролан Гаррос. ФОТО

 Марта Костюк/Twitter

15-річна Марта Костюк поступилася у другому раунді кваліфікації турніру Grand Slam Відкрита першість Франції, проте дивиться у майбутнє з оптимізмом.

На своїй сторінці в Instagram Костюк розмістила фото та лаконічний підпис, який свідчить про те, що трагедії з поразки та непотрапляння в основну сітку змагань, вона не робить. 

"До зустрічі у наступному році", - написала Костюк.

See you next year🤗 #rg18

Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta) 24 Май 2018 в 3:44 PDT

Нагадаємо, Костюк не змогла кваліфікуватися на другий у своїй кар'єрі Grand Slam. Раніше вона дійшла до третього кола Australian Open.

Як відомо, у попередньому рейтингу WTA Костюк втратила одразу 12 позицій





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