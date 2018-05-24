Костюк відреагувала на прикру невдачу на Ролан Гаррос. ФОТО

Марта Костюк/Twitter

15-річна Марта Костюк поступилася у другому раунді кваліфікації турніру Grand Slam Відкрита першість Франції, проте дивиться у майбутнє з оптимізмом.

На своїй сторінці в Instagram Костюк розмістила фото та лаконічний підпис, який свідчить про те, що трагедії з поразки та непотрапляння в основну сітку змагань, вона не робить.

"До зустрічі у наступному році", - написала Костюк.

Нагадаємо, Костюк не змогла кваліфікуватися на другий у своїй кар'єрі Grand Slam. Раніше вона дійшла до третього кола Australian Open.

Як відомо, у попередньому рейтингу WTA Костюк втратила одразу 12 позицій.