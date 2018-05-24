Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
796 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 14:39
Костюк відреагувала на прикру невдачу на Ролан Гаррос. ФОТО
|Марта Костюк/Twitter
15-річна Марта Костюк поступилася у другому раунді кваліфікації турніру Grand Slam Відкрита першість Франції, проте дивиться у майбутнє з оптимізмом.
На своїй сторінці в Instagram Костюк розмістила фото та лаконічний підпис, який свідчить про те, що трагедії з поразки та непотрапляння в основну сітку змагань, вона не робить.
"До зустрічі у наступному році", - написала Костюк.
Нагадаємо, Костюк не змогла кваліфікуватися на другий у своїй кар'єрі Grand Slam. Раніше вона дійшла до третього кола Australian Open.
Як відомо, у попередньому рейтингу WTA Костюк втратила одразу 12 позицій.
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