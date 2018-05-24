Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
97 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
24.05.2018  17:23

Калініна слідом за Костюк не пройшла кваліфікацію Roland Garros

 Ангеліна Калініна

Українка Ангеліна Калініна програла у другому колі кваліфікації Відкритої першості Франції у Парижі.

У напруженому поєдинку вона поступилася чешці Барборі Крейчиковій - 6:3, 3:6, 3:6. 

Таким чином, визначився остаточне представництво України в основній сітці WTA на Roland Garros: у ній зіграють лише ті українки, які з самого початку були заявлені в основу - Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко. 

Раніше із кваліфікації Відкритої першості Франції вилетіла Марта Костюк.

Нагадаємо, напередодні Калініна без проблем розібралася із американською тенісисткою.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд – € 14 812 000

Ґрунт, одиночний розряд

Кваліфікація

Друге коло

24 травня

Ангеліна Калініна - Барбора Крейчикова (Чехія) - 6:3, 3:6, 6:3. 





Читай також
Українка про вдалий матч на Roland Garros: Суперниця била геть несильно
ITF Дармштадт. Калініна виборола одиночний титул. ВІДЕО
Українка епічно програла росіянці у матчі чвертьфіналу турніру у Словаччині
Костюк відреагувала на прикру невдачу на Ролан Гаррос. ФОТО
Стало відомо, за якої умови Світоліна може очолити рейтинг WTA вже після Ролан Гаррос
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
18:10
Футбол. Стало відомо, де відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2019/20
17:55
Футбол. Реал та Ліверпуль вилетіли у Київ на фінал Ліги чемпіонів. ФОТО. ВІДЕО
17:40
Футбол. Зоря знайшла заміну молодому таланту, підписавши дебютанта збірної Грузії
17:23
Теніс. Калініна слідом за Костюк не пройшла кваліфікацію Roland Garros
16:59
Футбол. Зідан назвав склад Реала на фінал Ліги чемпіонів проти Ліверпуля
16:41
Футбол. Молодий та талановитий динамівець готовий до перших випробувань у збірній України
16:18
Футбол. Суркіс зробив заяву щодо фіналу Ліги чемпіонів у Києві
15:59
Футбол. У Ліверпулі визначилися із складом на фінал Ліги чемпіонів у Києві
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.01.2018

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Еліна Світоліна: український прорив
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!