Калініна слідом за Костюк не пройшла кваліфікацію Roland Garros

Ангеліна Калініна

Українка Ангеліна Калініна програла у другому колі кваліфікації Відкритої першості Франції у Парижі.

У напруженому поєдинку вона поступилася чешці Барборі Крейчиковій - 6:3, 3:6, 3:6.

Таким чином, визначився остаточне представництво України в основній сітці WTA на Roland Garros: у ній зіграють лише ті українки, які з самого початку були заявлені в основу - Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко.

Раніше із кваліфікації Відкритої першості Франції вилетіла Марта Костюк.

Нагадаємо, напередодні Калініна без проблем розібралася із американською тенісисткою.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд – € 14 812 000

Ґрунт, одиночний розряд

Кваліфікація

Друге коло

24 травня

Ангеліна Калініна - Барбора Крейчикова (Чехія) - 6:3, 3:6, 6:3.