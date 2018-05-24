Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
74 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 19:39
Стаховський поступився у фіналі кваліфікації Roland Garros
|Сергій Стаховський
Український тенісист Сергій Стаховський не зміг вийти в основну сітку Roland Garros.
Кривдником нашого спортсмена став білорус Ілля Івашко.
Нагадаємо, що перед цим Стаховський здолав Констана Летьєнна з Франції.
Roland Garros
Grand Slam
Париж, Франція
Кваліфікація
Фінал
Сергій Стаховський (Україна, 18) - Ілля Івашко (Білорусь, 2) 4:6, 7:6(5), 2:6
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій