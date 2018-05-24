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24.05.2018  19:39

Стаховський поступився у фіналі кваліфікації Roland Garros

Сергій Стаховський

Український тенісист Сергій Стаховський не зміг вийти в основну сітку Roland Garros.

Кривдником нашого спортсмена став білорус Ілля Івашко.

Нагадаємо, що перед цим Стаховський здолав Констана Летьєнна з Франції.

Roland Garros

Grand Slam

Париж, Франція

Кваліфікація

Фінал

Сергій Стаховський (Україна, 18) - Ілля Івашко (Білорусь, 2) 4:6, 7:6(5), 2:6





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