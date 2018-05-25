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25.05.2018  10:51

Стаховський ще може потрапити в основу Roland Garros, незважаючи на поразку у кваліфікації

 25 травня стане відомо, чи зіграє Сергій Стаховський в основі Roland Garros 

Сергій Стаховський напередодні програв у фіналі кваліфікації Ролан Гаррос білорусу Іллі Івашку, проте зберігає шанси на вихід в основну сітку.

Згідно із регламентом турніру, існують чотири місця в основі за опцією "лакі лузер". З шести тенісистів з найкращим рейтингом, які програли в фіналі кваліфікації, четверо отримують право на участь в результаті жеребкування.

З огляду на те, що декілька тенісистів знялися з турніру (Чон Хен, Філіп Крайінович, Андрєй Рубльов, а також дискваліфікований Ніколас Кікер), у Стаховського є шанс потрапити в шістку кращих.

Українець має 18-й номер посіву і лише за умови, якщо сьогодні в останніх фіналах кваліфікації програють усі шість тенісистів, сіяних вище за нього, він не потрапить в претенденти на статус "лакі лузера", пише btu.org.ua.

Нагадаємо, раніше Стаховський емоційно висловився про свій виступ у кваліфікації Roland Garros.





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