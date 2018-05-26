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26.05.2018  13:32

Світоліна провела чергове тренування напередодні Roland Garros. ФОТО

Еліна Світоліна з тренером Ендрю Беттлсом

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує підготовку до другого Гранд Слему в 2018 році Roland Garros.

Українка перебуває в чудовій формі та прекрасному настрої.

Нагадаємо, що в першому колі Ролан Гаррос Світоліна зустрінеться з 68-ю ракеткою світу Айлою Томлянович з Австралії.

На думку букмекерів українка є однією з двох головних фаворитів французької першості.

Раніше повідомлялося, що Світоліна може очолити рейтинг WTA за підсумками паризького Гранд Слему.

 
 
 
 
 




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