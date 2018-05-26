Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
188 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 13:32
Світоліна провела чергове тренування напередодні Roland Garros. ФОТО
|Еліна Світоліна з тренером Ендрю Беттлсом
Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує підготовку до другого Гранд Слему в 2018 році Roland Garros.
Українка перебуває в чудовій формі та прекрасному настрої.
Нагадаємо, що в першому колі Ролан Гаррос Світоліна зустрінеться з 68-ю ракеткою світу Айлою Томлянович з Австралії.
На думку букмекерів українка є однією з двох головних фаворитів французької першості.
Раніше повідомлялося, що Світоліна може очолити рейтинг WTA за підсумками паризького Гранд Слему.
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