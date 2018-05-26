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26.05.2018  16:36

Костюк: Вбрання Nike пасує мені, шкода, що недовго носила його на Ролан Гаррос. ФОТО

 Марта Костюк

Марта Костюк під час виступів на Відкритій першості Франції-2018 отримала спеціальне вбрання у рамках контракту з Nike.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instragram, підкрипивши інформацію ще й декількома світлинами з фотосесії. 

"Вбрання Nike для Roland Garros справді пасує та подобається мені. Шкода, що не скористалася нагодою насолодитися ним довше. Але у наступному році я буду кращою", - підписала одну із публікацій Костюк. 

Нагадаємо, у Парижі 15-річна тенісистка не спромоглася пробитися в основну сітку, поступившись у другому раунді кваліфікації

Раніше повідомлялося, що Костюк філософськи відреагувала на свою невдачу на Roland Garros.

Як відомо, у попередньому рейтингу WTA Костюк втратила одразу 12 позицій





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