Костюк: Вбрання Nike пасує мені, шкода, що недовго носила його на Ролан Гаррос. ФОТО

Марта Костюк

Марта Костюк під час виступів на Відкритій першості Франції-2018 отримала спеціальне вбрання у рамках контракту з Nike.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instragram, підкрипивши інформацію ще й декількома світлинами з фотосесії.

"Вбрання Nike для Roland Garros справді пасує та подобається мені. Шкода, що не скористалася нагодою насолодитися ним довше. Але у наступному році я буду кращою", - підписала одну із публікацій Костюк.

Нагадаємо, у Парижі 15-річна тенісистка не спромоглася пробитися в основну сітку, поступившись у другому раунді кваліфікації.

Раніше повідомлялося, що Костюк філософськи відреагувала на свою невдачу на Roland Garros.

Як відомо, у попередньому рейтингу WTA Костюк втратила одразу 12 позицій.