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381 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 16:36
Костюк: Вбрання Nike пасує мені, шкода, що недовго носила його на Ролан Гаррос. ФОТО
|Марта Костюк
Марта Костюк під час виступів на Відкритій першості Франції-2018 отримала спеціальне вбрання у рамках контракту з Nike.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instragram, підкрипивши інформацію ще й декількома світлинами з фотосесії.
"Вбрання Nike для Roland Garros справді пасує та подобається мені. Шкода, що не скористалася нагодою насолодитися ним довше. Але у наступному році я буду кращою", - підписала одну із публікацій Костюк.
Нагадаємо, у Парижі 15-річна тенісистка не спромоглася пробитися в основну сітку, поступившись у другому раунді кваліфікації.
Раніше повідомлялося, що Костюк філософськи відреагувала на свою невдачу на Roland Garros.
Як відомо, у попередньому рейтингу WTA Костюк втратила одразу 12 позицій.
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