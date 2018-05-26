Світоліна: Ви готові? Зустрінемося завтра!

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна звернулася до вболівальників перед стартом Відкритої першості Франції-2018.

На своїй сторінці в Instagram українка нагадала фанатам, що вже 27 травня проведе свій перший матч на Ролан Гаррос.

"Ви готові? Лишився один день. Побачимося завтра!", - написала Світоліна.

Нагадаємо, що суперницею українки у першому колі турніру буде Айла Томлянович.

Як відомо, у минулому році Світоліна дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Симоні Халеп.

Раніше стало відомо, що Світоліна є однією із фавориток Roland Garros-2018.