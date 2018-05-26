Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
470 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 17:22
Світоліна: Ви готові? Зустрінемося завтра!
|Еліна Світоліна
Еліна Світоліна звернулася до вболівальників перед стартом Відкритої першості Франції-2018.
На своїй сторінці в Instagram українка нагадала фанатам, що вже 27 травня проведе свій перший матч на Ролан Гаррос.
"Ви готові? Лишився один день. Побачимося завтра!", - написала Світоліна.
Нагадаємо, що суперницею українки у першому колі турніру буде Айла Томлянович.
Як відомо, у минулому році Світоліна дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Симоні Халеп.
Раніше стало відомо, що Світоліна є однією із фавориток Roland Garros-2018.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій