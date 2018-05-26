Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
300 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 18:47
Визначився розклад матчів Світоліної та Козлової у першому раунді Roland Garros
Першими представниками України, які стартують в основній сітці Roland Garros-2018, стануть Еліна Світоліна та Катерина Козлова.
Обидві українки зіграють матчі першого кола 27 травня.
Катерина Козлова та чинна переможниця Ролан Гаррос Єлена Остапенко проведуть свій поєдинок четвертим запуском на арені імені Філіпа Шатріє, а Еліна Світоліна і Айла Томлянович (Австралія) відкриють турнір на корті імені Сюзанн Ленглі.
Ігровий день у неділю 27 травня стартує о 12:00 за київським часом.
Нагадаємо, Козлова у першому колі турніру у Нюрнбергу програла парагвайці Вероніці Сапеде.
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