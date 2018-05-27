Еліна Світоліна - Айла Томлянович: де дивитися матч першого кола Ролан Гаррос

Еліна Світоліна

27-го травня у перший день Ролан Гаррос Еліна Світоліна грає з 68-ю ракеткою світу Айлой Томлянович з Австралії.

Відео онлайн-трансляція доступна за цим посиланням.

Як відомо, раніше визначився розклад матчів Світоліної та Козлової у першому раунді Roland Garros.