Світоліна здобула важку перемогу в першому колі Ролан Гаррос

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна здобула важку перемогу в першому колі Ролан Гаррос над Айлою Томлянович із Австралії.

У першому сеті Світоліна поступалася 2:5. Але потім українка взяла 5 геймів поспіль і виграла сет.

У другому колі Світоліна проведе матч з переможницею пари Скьявоне - Кузьмова.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовой фонд – € 14 812 000

Ґрунт, одиночний розряд

Перше коло

Жінки

27 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Айла Томлянович (Австралія) 7:5, 6:3