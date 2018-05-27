Світоліна пояснила, чому ледь не програла в першому колі Ролан Гаррос
|Еліна Світоліна
Перша ракетка України Еліна Світоліна не без проблем обіграла Айлу Томлянович у першому колі Ролан Гаррос.
Після гри тенісистка проаналізувала свій виступ.
"Я знайшла себе і почала боротися, щоб повернутися в гру. Думаю, для мене було важливо відіграти додатковий м'яч через сітку і потім боротися до кінця, до останнього очка в першому сеті. Це було ключовим, що допомогло знайти гру", - вважає українка.
"Думаю, у мене це вийшло дуже добре, після чого мій рівень продовжував зростати. Це, напевно, суміш деяких речей. Вона продовжувала добре пробивати по м'ячу. Я була трохи поза грою, іноді занадто вимикалася. Я намагалася знайти свою гру, побудувати її і, вважаю, в кінці мені це вдалося", - цитує Світоліну WTA.
Нагадаємо, у другому колі Світоліна проведе матч з переможницею пари Скьявоне - Кузьмова.
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