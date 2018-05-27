Українка Козлова сенсаційно здолала чинну чемпіонку Ролан Гаррос у першому колі турніру

Катерина Козлова

Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла в друге коло Ролан Гарросу.

На старті змагань вона перемогла чинну чемпіонку цього турніру Олену Остапенко.

У наступному раунді Козлова зустрінеться з переможницею пари Катерина Синякова - Вікторія Азаренко.

Нагадаємо, що в друге коло пробилася ще одна українка Еліна Світоліна.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовой фонд – € 14 812 000

Ґрунт, одиночний розряд

Перше коло

Жінки

27 травня

Катерина Козлова (Україна) - Олена Остапенко (Латвія, 5) 7:5, 6:3