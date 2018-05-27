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707 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 20:38
Українка Козлова сенсаційно здолала чинну чемпіонку Ролан Гаррос у першому колі турніру
|Катерина Козлова
Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла в друге коло Ролан Гарросу.
На старті змагань вона перемогла чинну чемпіонку цього турніру Олену Остапенко.
У наступному раунді Козлова зустрінеться з переможницею пари Катерина Синякова - Вікторія Азаренко.
Нагадаємо, що в друге коло пробилася ще одна українка Еліна Світоліна.
Roland Garros
Париж, Франція
Призовой фонд – € 14 812 000
Ґрунт, одиночний розряд
Перше коло
Жінки
27 травня
Катерина Козлова (Україна) - Олена Остапенко (Латвія, 5) 7:5, 6:3
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