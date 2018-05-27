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27.05.2018  21:58

Найкращі моменти перемоги Світоліної над Томлянович на Ролан Гаррос. ВІДЕО

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна здобула важку перемогу в першому колі Ролан Гаррос над Айлою Томлянович із Австралії.

У першому сеті Світоліна поступалася 2:5. Але потім українка взяла 5 геймів поспіль і виграла сет.

У другому колі Світоліна проведе матч з переможницею пари Скьявоне - Кузьмова.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовой фонд – € 14 812 000

Ґрунт, одиночний розряд

Перше коло

Жінки

27 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Айла Томлянович (Австралія) 7:5, 6:3





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