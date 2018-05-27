Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 21:58
Найкращі моменти перемоги Світоліної над Томлянович на Ролан Гаррос. ВІДЕО
|Еліна Світоліна
Еліна Світоліна здобула важку перемогу в першому колі Ролан Гаррос над Айлою Томлянович із Австралії.
У першому сеті Світоліна поступалася 2:5. Але потім українка взяла 5 геймів поспіль і виграла сет.
У другому колі Світоліна проведе матч з переможницею пари Скьявоне - Кузьмова.
Roland Garros
Париж, Франція
Призовой фонд – € 14 812 000
Ґрунт, одиночний розряд
Перше коло
Жінки
27 травня
Еліна Світоліна (Україна) – Айла Томлянович (Австралія) 7:5, 6:3
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