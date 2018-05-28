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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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28.05.2018  11:59

Як українка декласувала п'яту ракетку світу на Ролан Гаррос. ВІДЕО

Катерина Козлова

Катерина Козлова на старті відкритого чемпіонату Франції впевнено перемогла латвійку Олену Остапенко.





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