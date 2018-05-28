Сенсація Ролан Гаррос з України розповіла про важкий шлях до історичної перемоги

Катерина Козлова

Катерина Козлова, яка несподівано здолала чинну переможницю Ролан Гаррос у першому ж раунді змагань, могла взагалі не взяти участь у турнірі.

Про це вона розповіла в інтерв'ю btu.org.ua.

"Емоції після перемоги над чинною чемпіонкою, очевидно, приголомшливі. Я нічого не очікувала від цього матчу, просто вийшла насолодитися часом на корті, бо раніше я навіть не була впевнена, що зіграю на Ролан Гаррос", - сказала Козлова.

"Хоча я вийшла на корт розслабленою - немає що програвати, але, звісно, було хвилювання. Центральний корт, перше коло, 2,5 місяці без матчів, але, думаю, я впоралася з усім цим. Напевно не відчувала тиску, що й допомогло", - додала вона.

За словами українки, у неї було конкретні побоювання, що вона не зможе відновитися після травми коліна, яку вона отримала під час тренування у тренажерці, та нормально підготуватися на Відкритої першості Франції.

"Я молилася, скажімо так, щоб я взагалі тут зіграти. Чотири тижні тому я почала тренуватися знову, по 15 хвилин, потім три дні відпочинку через біль у коліні, який міг тривати по 20 хвилин. Я навіть не грала з професіоналами, мені просто кидали м'ячик і я перебивала. Потім у мене вийшло 5 днів поспіль грати, я дійшла до 45 хвилин. Тоді я поїхала з Тенеріфе в Барселону, де три тижні тому я почала займатися, але не кожен день. Це був тривалий процес, потрібно було дуже обережно поводитися з коліном. Щоб не ризикувати, все потрібно було робити обережно і правильно. Зараз коліно в порядку, під час матчу все було добре", - каже Козлова.

За її словами, вона продовжить перебувати під наглядом лікарів та фізіотерапевта.

У наступному раунді Козлова зустрінеться з переможницею пари Катерина Синякова - Вікторія Азаренко.

Нагадаємо, у першому колі Roland Garros Еліна Світоліна у важкому матчі перемогла Айлу Томлянович з Австралії.